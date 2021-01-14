Altın fiyatları yine dip yaptı! Teknik uzman Şatıroğlu yatırımcıyı uyarıp altın için yön verdi

Ünlü piyasa teknik analisti Tunç Şatıroğlu, dip yapan altın fiyatları ile ilgili konuştu. Altındaki sert düşüşü ABD'deki teşvik paketi gelişmelerine bağlayan Şatıroğlu, yatırımcıya önemli uyarılar yaptı. Şatıroğlu, 'Beklentim altındaki sıkışmanın bitmesi ve yükselişe geçmesidir." dedi.

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Altın yatırımcısı bu haftadan da umduğunu alamadı. Sebebi malum altın fiyatları deyim yerindeyse çöktü. Yeniden düşüş trendine giren altının gramı şu sıralar 437 bandında. Altındaki son düşüşü yorumlayan teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, yatırımcıya dikkat çeken uyarılarda bulundu. Şatıroğlu altın ve gümüş için iyimserliğini koruyarak, ''beklentim altındaki sıkışmanın bitmesi ve yükselişe geçmesidir." şeklinde konuştu.

Altın fiyatlarındaki düşüşün sebebi ne?

Sosyal medya Twitter hesabından açıklama yapan TŞatıroğlu, altındaki yükselişin sıkışmadan dolayı bir türlü çıkışa geçemediğini söyledi. Şatıroğlu, şunları söyledi;

Altın sıkışmaya devam ediyor. Teşvik paketi açıklanacak ancak Senato'dan geçmesi kolay değil. ABD'de karışıklık olursa altın ne olur diye soruluyor. Bunlar spekülatif konular olduğu için bir şey diyemiyorum. Beklentim altındaki sıkışmanın bitmesi ve yükselişe geçmesidir.





Gümüşteki düşüş altın kaynaklı

Altındaki düşüş gümüş fiyatlarına da yansıdı gümüşün gram fiyatı 6 lira seviyesine geldi. Gümüşün ons fiyatı 25 dolar bandında yer alıyor. Gümüşteki düşüşün altın kaynaklı olduğunu söyleyen Tunç Şatıroğlu,"Gümüş için de altın fiyatlarını takip etmeliyiz. Altın önden gidip yolu açmalı gümüş için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Milli Gazete