Emeklilerin maaş farkı ne zaman yatırılacak?

Milyonlarca emekli, ocak ayında maaşlarına yüzde 8.36 zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise 4.36 enflasyon zammı alacak. Memur ve memur emeklilerinin zam farkları 15 Ocak tarihinde hesaplara yatmış olacak.

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TUİK, Temmuz ve Aralık döneminde enflasyonu yüzde 8.36 olarak açıklamış ve bunun sonucunda memurlar ve memur emeklileri 4.36 enflasyon zammı almaya hak kazanmıştı. Ayrıca memur ve memur emeklileri, yüzde 3 olarak sözleşme zammı da alacak ve toplam zam miktarı 7.36 olacak.

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak: Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

En düşük memur maaşı ne kadar: En düşük memur maaşı 3 bin 812 liradan 4 bin 92 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 liradan 3 bin 21 liraya çıkacak.

İşçi emeklisi aylığı: İşçi esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 8,36 zam yapılacak.

En düşük işçi emeklisinin aylığı 1335 liradan 1447 liraya yükselecek. En düşük esnaf emeklisinin aylığı 1627 liradan 1763 liraya çıkacak.

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı ise 1534 liradan 1662 liraya yükselecek.