Vaka sayıları azaldı restoran ve kafeler açılıyor mu? Osman Müftüoğlu çok sert uyardı!

Koronavirüs vaka sayılarının 30 binlerden 10 binlerin altına inmesi kısılamaları gevşetelim' taleplerini artırdı. Hürriyet'te Ahmet Hakan, "kafe ve restoranlar yavaş yavaş açılsın" dedi. Osman Müftüoğlu buna çok sert karşı çıkıp "Haziran'daki hatayı yapmayalım" uyarısı yaptı.

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Koronavirüs vaka sayılarının 30 binlerden 10 binlerin altına inmesi, sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere korona kısıtlamalarının gevşetilmesini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "gevşetmeye gideceğiz" dedi. Bunun ardından dün Hürriyet gazetesi Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın, "Lokantaları ve kafeleri yavaş yavaş açsak mı?" yazısına Hürriyet Başyazarı Osman Müftüoğlu "Kesinlikle hayır" diye karşı çıkıp uyardı...

Ahmet Hakan'ın cumartesi günkü köşesindeki “Vaka sayıları düşüyor, hasta sayısında azalma var, aşılama başladı, başlayacak, ben diyorum ki: Lokantaları ve kafeleri yavaş yavaş açsak mı?” önerisine kesinlikle katılmadığını yazdı. Osman Müftüoğlu yazısında şunları ifade edip uyarılarda bulundu:

Haziran'daki gibi 'yanlış normalleşme'yelim

- Ahmet Hakan’la kesinlikle aynı fikirde değilim. Biliyorsunuz, biz aynı hatayı geçtiğimiz haziranda da yaptık. Yanlış normalleştik. Gelin bu sefer yine aynı hataya düşmeyelim. 2020 Haziranında yaptığımız gibi hızlı ve fazla normalleşmeyelim.

- Aşılamanın olumlu sonuçlarını en erken mayıs ayı gibi alabileceğimizi bilelim, ona göre hareket edelim, kademeli normalleşelim. Kademeli normalleşmede bile 'Bilim Kurulu ne diyorsa' ona göre hareket edelim.

Virüs sokakta bizi bekliyor!

- Vaka sayılarındaki bu sevindirici azalmanın sadece 'kalabalıklaşmaları azaltma' sayesinde ulaşılan geçici bir sonuç olduğunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Unutmayalım ki virüs sokakta bizi, bizim yeniden kalabalıklaşmamızı, kalabalıklaşabileceğimiz mekânlarda yeniden çoğalmamızı bekliyor.