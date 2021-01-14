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Sakarya'da bulunan ceset parçaları incelendi! Cinayet en az 15 gün önce işlenmiş

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'da vahşet niteliğindeki olayda farklı noktalarda iki çanta içerisinde ceset parçaları bulunmuştu. Parçalar üzerinde yapılan incelemelerde cesedin 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu, cinayetin en az 15 gün önce işlendiği öngörüldü.

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Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi'nde bir ceset, iki farklı çantanın içinde parçalanmış halde bulunmuştu. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisleri, bölgede detaylı bir inceleme başlatmıştı.

Ceset 18 yaşından büyük birine ait                                                                      Otopsi Merkezine getirilen 2 koldan farklı parçalar ve 2 bacaktan farklı parçalar ile ayak üzerinde yapılan ilk incelemede, cesedin 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Baltaya benzer cisimle parçalanmış                                                                    Cinayete kurban edilen kişinin kimliği henüz belirlenemezken, cesedin baltaya benzer bir malzemeyle parçalandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Suda beklediği öngörüsü                                                                                       İlk incelemede, cinayetin ise en az 15 gün önce işlendiği ve cesedin 2 haftadır suda beklediği öngörüldü.

Olay ile ilgili soruşturma kapsamında polis ekipleri çantaların bulunduğu derede arama çalışmalarına devam ediyor.

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