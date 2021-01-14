Aşı randevu ekranı MHRS TC ile kayıt olma sayfası açıldı

Koronavirüs aşısı olmak için randevu alma ekranı MHRS sistemi üzerinden açıldı. Aşı randevusu alma ekranı şimdilik sağlık çalışanları için açıldı. İlerleyen günlerde MHRS üzerinden, e devlet üzerinden aşı randevusu alınacak. Ayrıca koroba aşısı randevusu 182 üzerinden de kolayca alınacak.

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Milyonlarca vatandaşın beklediği haber Sağlık Bakanlığı'ndan geldi ve korona aşılaması başladı. Korona aşısı olmak için vatandaşların öncelikle randevu alması gerekiyor. MHRS ekranına E-Devlet şifresi ile giriş yapan kişilerin alabileceği aşı randevusu, birkaç adımda kolayca oluşturulabilecek. Aşı randevusu için istenen bilgiler ikamet edilen il, ilçe ve hangi hastanede aşı olmak istendiği olacak. E-Devlet şifresi ile giriş yapılabilen MHRS randevu ekranı, şimdilik sadece sağlık çalışanları için geçerli olacak. Aşı randevu ekranı sağlıkçılar için yapılacak olan aşılamaların tamamlanmasıyla birlikte 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar için açılacak. Asker, polis gibi riskli ortamlarda çalışanlar da sıralamada yer alacak.

Peki, Korona virüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte, MHRS corona virüs aşı randevu alma ekranı ve konuyla ilgili bilgiler...

Aşı randevusu nasıl alınır:

- Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

- Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

- Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

- "Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

- "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

- Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Aşı önceliğine kimler sahip: 1- SAĞLIKÇILAR: Belirlenen takvime göre koronavirüs aşıları öncelikle sağlık personeline yapılacak. Türkiye’de kamuda, üniversitede ve özel hastanelerde toplam 1 milyon 119 bin 886 sağlık personeli bulunuyor. İlk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personeline uygulanacak. Bu da 2 milyon 239 bin 772 doz aşı demek.

2- 65 yaş üstü kronik hastalar: Geriye kalan 760 bin 228 doz aşının ise toplam 380 bin 114 kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşa uygulanması planlanıyor. Ancak ilk dozlar yapıldıktan sonra Çin’den sipariş edilen diğer 47 milyon doz aşının ülkeye peyderpey ulaşması durumunda, sağlık personeli ikinci dozu almadan, geriye kalan 65 yaş üstü ve riskli gruplar aşılanmaya başlayacak.

3- Riskli ortamda çalışanlar: Daha sonra toplumda yüksek riskli ortamlarda, kritik işlerde çalışanların aşılanması düşünülüyor. Bunlar arasında askerler, polisler, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanlar (belediye hizmetleri, elektrik, su, çöp toplama, itfaiye, kargo görevlileri) bulunuyor.

4- Diğer vatandaşlar: Daha sonraki planlamada 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler bulunacak ve giderek 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar, 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak. Topluma aşı uygulaması ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılacak.