BIST 1.547
DOLAR 7,36
EURO 8,96
ALTIN 437,98
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 100 bin sağlık çalışanı korona aşısı oldu! Aşı başvurusu nasıl yapılır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika açıklamasında, "Şu an itibarıyla birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti" dedi. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısı olanların internet üzerinden anlık takibinin yapılabilmesi için 'Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' oluşturdu.

Abone ol

Türkiye'de koronavirüs aşılaması bugün sabah saatlerinde başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasında, "Şu an itibarıyla birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti" dedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şuan itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Saat 14:50 itibariyle son durum

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesindeki verilere göre saat 14:50 itibariyle 158 binden fazla kişi koronavirüs aşısı yaptırmış durumda...

Bakanlık, aşılanan kişi sayısının anlık takip edilebildiği 'Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' oluşturdu. Platformda ülke genelinde toplam aşılanan kişi sayısı canlı olarak takip edilebiliyor.

Buna göre, dün akşam ilk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapılan Covid-19 aşısı, şimdiye kadar 100 bin sağlık çalışanına uygulandı.

Aşı olma öncelik sırası listesi

Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.

İlgili Haberler
Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları belli oldu Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısı olanları anlık takip ediyor! 70 binin üzerinde kişi aşılandı Korona aşısı randevu alma ekranı açıldı TC ile giriş sayfası
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye'de aşılama başladı! Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer 11 soruda aşı sürecinde neler olacağını anlattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kar yağışı başladı! İşte İstanbul'dan ilk kar manzaraları...
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak kısıtlamalar bitiyor mu?
CHP'nin yeni sistem çalışması çok konuşulacak! 'Sembolik' Cumhurbaşkanı
DEAŞ'ın iki canlı bombası son anda engellendi! Kanlarında uyuşturucu çıktı
Dünyada bir ilk! 1800 metre yükseklikte devreye girdi
HES kodu İstanbulkart eşleştirme yapma ekranı-2021 nasıl yapılır?
Türkiye'de geçen ay son 50 yılın en sıcak 6. aralık ayı yaşandı! Ortalama 7,2 derece oldu
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı
Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları belli oldu
Beşiktaş'ta Mario Mandzukic transferi zora girdi
Yorumlar 2 yorum