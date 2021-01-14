Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları belli oldu

Son dakika gelişmesine göre; Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı.

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Korona virüse karşı 30-31 Aralık tarihlerinde Çin’den 3 milyon doz CoronaVac aşısı getirilmişti. Uygulanan test sürecinin ardından aşıya acil kullanım onayı verildi. Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı yaptırmasının ardından, korona virüsle en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarının aşılanmasına bugün başlandı.

Öncelikli meslek grupları belli oldu

Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.



Sabah 08.30-24.00 arasında planlanan saatte yapılacak

İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanan koronavirüs aşısı öncelik sırasına göre yapılacak. Halkın büyük çoğunluğuna yapılması planlanan koronavirüs aşısı sabah 08.30-24.00 arasında planlanan saatte yapılacak. Aşı uygulama odaları hastanelerin yatak kapasitesine göre Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendi.

İlk etapta 1 milyon sağlık çalışanının aşılanması planlanıyor

Kayıt ve takip aşıla uygulaması üzerinden sağlanacak. Covid-19 pandemisinde aşılama mücadelenin en önemli aşaması. Salgınla mücadelede aşının önemine dikkat çeken sağlıkçılar herkesin aşı olması gerektiğini belirttiler.

Randevu nasıl alınır?

Koronavirüs aşısında ilk etapta sağlık çalışanları aşılanacak. Sonrasında aşı olmak isteyen vatandaşlar, e-nabız, MHRS veya 182 randevu sistemini arayarak randevu alacaklar. İlk olarak bu sistemi sağlık çalışanları kullanacak. Sonrasında öncelik sırasına göre uygulama açılacak. Randevu sistemi sabah 08-30-24.00 arasında yapılacak. Aile hekimleri 08.00-17.00 arasında aşılama yapacak diğer hastanelerde ise gece yarısına kadar aşılama devam edecek.