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Antalya'da kargocudan otizmli çocuğa tokat! 'Sil baştan geri döndük'

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da otizmli Kuzey Kaan Saka (10), kargocu tarafından darbedildi. Kendisinin fotoğrafını çekildiğini fark eden kargocu, çocuğa apartman boşluğunda tokat attı. Olaydan sonra kargocudan şikayetçi olan aile, 'Bütün emeklerim boşa gitti. Onu topluma kazandırmak için sürekli uğraşıyorum. Sil baştan geri döndük' ded,.

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Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan zabıta memuru Hakan Saka ve Saniye Saka'nın doğuştan atipik otizmli oğlu Kuzey Kaan, dün saat 17.00 sıralarında evlerinin önünde oynadığı sırada elinde bulunan cep telefonu ile karşı apartmana kargo götüren özel bir şirkete bağlı kargo görevlisinin fotoğrafını çekti. İddiaya göre duruma sinirlenen kargo görevlisi, Kuzey Kaan'ı itekleyip, apartman boşluğunda tokat attı. Olayı duyan komşular çocuğun yardımına koşarak, kurtardı.

Tepkiler üzerine kargo görevlisi bölgeden hızla uzaklaştı. Sesleri duyup evden çıkan Saniye Saka, oğlunun yanına geldi. Durumu haber alan baba Hakan Saka da eve geldi. Binanın güvenlik kamerasını inceleyen Hakan Saka, oğlunu darbeden kargo görevlisi hakkında polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Böyle bir çocuğa yapılması bizi çok üzdü"                                                        Olaydan komşusu sayesinde haberdar olduğunu belirten Hakan Saka, şöyle dedi: Ben işteyken komşum aradı. 'Ağabey çabuk yetiş oğlunu kargocunun biri dövüyor elinden zor aldık' dedi. Ben koşarak eve geldim. Sonra kargoya giderek kim olduğunu öğrendim. Apartmanın girişindeki güvenlik kamera kayıtlarından oğlumu darbettiğini tespit ettik. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şahıstan şikayetçi olduk. Sebebini tam bilemiyorum ama oğlum o sırada etrafın fotoğrafını cep telefonu ile çekiyormuş."

"Genelde de aynı şeyi yapar. Kargocu oğlumun yanına gelerek 'benim fotoğrafımı sil' diyerek bağırmaya başlamış. Sonra da fotoğraf çektiği için darbetmiş. Özellikle böyle bir çocuğa yapılması bizi çok üzdü. Savunmasız bir çocuk. Bu gece olayın etkisiyle hiç uyumadı. Sürekli olayı anlatıyor. Psikolojisi bozuldu. Özel eğitim alıp özel eğitim sınıfında okuyor" 

"Takıntısı var, fotoğraf çekmeyi çok seviyor"                                                    Anne Saniye Saka da, "7 yaşından bu yana bütün emeklerim boşa gitti. Onu topluma kazandırmak için sürekli uğraşıyorum. Sil baştan geri döndük. Takıntısı var, fotoğraf çekmeyi çok seviyor. Resmi logoları çok seviyor. Ona bakmış olabilir. Evimizin bahçesinde oynuyor. Onun da hakkı oynamak hava almak. Biz önce toplumdan ilgi ve destek bekliyoruz. Toplum duyarlı olsun biz her türlü zorluğa göğüs gereriz" diye konuştu.

Özel eğitim öğretmeni Eda Tırık da, "Dışarı çıkmak herkesin hakkı. Otizmli özel bireylerin daha çok ihtiyacı var. Toplumun bu konularda bilinçli olup duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

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