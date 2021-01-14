Ümit Özdağ'ın iddiası olay oldu beni tehdit ettiler

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Dünden itibaren bana yönelik olarak basın yoluyla tehditler geliyor. Muğla’ya gidersem gereken yapılacakmış" dedi.

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiden ihracının mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Özdağ, "Dünden itibaren bana yönelik olarak basın yoluyla tehditler geliyor. Muğla’ya gidersem gereken yapılacakmış. Muğla İl Teşkilatı’na baskılar yapılarak dün gece 45 kişi istifa ettirildi. İl Başkanı tehdit edildi. Bana mesajla, iki sivil polisin gelip kendisini evinden alıp partiye götürüleceğini bildirdi. Bir mahkemenin almış olduğu karara herkes saygı duymalı. Ben bu basın toplantısını İyi Parti İstanbul Milletvekili olarak yapıyorum" dedi.

Özdağ, Muğla'ya gideceğini kaydetti.

"HDP'yi savunan CHP şimdi bana saldırıyor"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Özdağ hakkındaki mahkeme kararına ilişkin "İYİ Parti içinde atılmış bir fitne" yorumunda bulunmuştu. Bu sözlere cevap veren Özdağ, "HDP'nin hakkını savunan CHP, şimdi bana saldırıyor. Engin Altay, terör örgütü ile bağlantılı belediye başkanlarının hukukunu savunuyor. HDP'li vekillerin hukukunu da savunuyor, Türk milliyetçisi Atatürkçü Ümit Özdağ'ın hukukunu savunmuyor, siyasi bir iftira ile infaz ediyor" ifadelerini kullandı.

"HDP Türkiye düşmanı bir yapıdır"

HDP'nin kapatılmasına yönelik çağrılar hakkında da konuşan Özdağ şunları söyledi: HDP gerçek bir siyasi parti değildir. HDP siyasi parti ise diğer partiler ne oluyor? HDP ve öncüleri bir terör örgütü ile emir komuta zinciri içinde. Kandil ve İmralı'dan aldıkları talimatı yaşama geçiriyorlar. Mahkeme kararı ile bu sabit olmuş. Atılması gereken adım HDP'nin kapatılması olmalıdır elbette. HDP Türkiye düşmanı bir yapıdır.