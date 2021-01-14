Ali Babacan'dan sert ekonomi eleştirileri! Bu ülkede 'yoksulluk intiharı' diye bir kavram oluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidara yönelik eleştirilerini her gün biraz daha sertleştiriyor. "Bu ülkede yoksulluk intiharı diye bir kavram oluştu" diyen Babacan, "Tek mutlu kesim yüksek faizi alıp cebine koyan yabancı yatırımcı" ifadelerini kullandı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de özellikle gençlerin ümitsiz olduğunu belirtirken, "Türkiye'de şu an ben mutluyum diyen yok. Tek mutlu kesim, yüksek faizden yararlanmak için girip yüksek faizi alıp cebine koyan yabancı yatırımcı" diye konuştu. Babacan, "Bu ülkede yoksulluk intiharı diye bir kavram oluştu" ifadesini kullandı.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan DEVA Partisi lideri Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde hiçbir sorunun çözüme kavuşturulmadığını ve sorunların giderek arttığını dile getirdi. "Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin en önemli sorunlarından biri Cumhurbaşkanı’nın partili ve taraflı olması" dedi.

Yoksulluk ve işsizliği kesinlikle çözemezler

Babacan, "Esnafımız ve çiftçimiz borçlarını ödemek için zararına satış yapıyor. Türkiye’nin her yerinde aynı durum var. Yanlış ortakları çoğaltan mevcut hükümet yoksulluk ve işsizlik sorununu kesinlikle çözemeyecek" ifadesini kullandı.

'Yoksulluk intiharı' diye bir kavram oluştu

Babacan, "41 ilde kongre yaptık, esnafla, sivil toplumla, yerel basınla buluştuk. Sayın Erdoğan’ın ve iktidar partilerinin toplumsal desteği aşağıya doğru düşüyor. Artık bundan sonra bunun yukarı dönme şansı yok. Bu ülkede yoksulluk intiharı diye bir kavram oluştu" görüşünü paylaştı.

Aşıda torpil olmamalı Uygulanmaya başlayan Covid-19 aşısına ilişkin konuşan Ali Babacan, "Aşının adil ve şeffaf dağıtımının sağlanması gerekiyor. Şunun tanıdığı bunun tanıdığı aşıya ayrıcalıkla ulaşmamalı. Aşı olanlar ve olmayanlar olarak ayrılmak ülkemize büyük zarar verir" diye konuştu.

Ülkede 'Ben mutluyum' diyen yok!

Babacan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle...

- Pırıl pırıl gençlerimiz yarınlardan ümitsiz. Türkiye‘de 'ev genci' diye bir toplum kesimi oluştu. Okulda da işte de değiller. İşsizlik, tarihin en yüksek seviyesinde. Türkiye’de şu an ben mutluyum diyen yok. Tek mutlu kesim, yüksek faizden yararlanmak için girip yüksek faizi alıp cebine koyan yabancı yatırımcı.

- Bizim iktidarımızda Türkiye'nin para sorunu olmaz. Bu ülkenin ayağa kalkması çok kolay. İnanın yüz milyarlarca dolar Türkiye'ye akmaya hazır.

- İşsizliğe, yoksulluğa ve memlekette yaşanan onca sıkıntıya rağmen... Ak partiye destek vermeye devam eden vatandaşların, bilinçaltındaki endişelerini ve sosyolojik gerçeği o kadar iyi anlattı ve mesajı o kadar net verdi ki... İşte ‘neden ?’ sorusunun gerçek cevabı.

- Asgari ücrete zam yapıldı. Ama asgari ücret alan vatandaşlarımızdan daha fazla vergi alınacağı için geliri düşecek. Bu, ya hesap bilmezlik ya da oyun. İkisi de kötü.

- Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin en önemli sorunlarından biri Cumhurbaşkanı’nın partili ve taraflı olması.

- Partili cumhurbaşkanı olarak partili bir ismi ülkenin en iyi üniversitesine rektör olarak atarsanız; bu ülkede eğitim sistemini düzeltemezsiniz! Hukuk ve eğitimi çözmeden de ekonomiyi çözemezsiniz!