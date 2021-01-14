Ünlü profesör Alkin'den bomba dolar önerisi! Hata ediyorsunuz neden sakinken almıyorsunuz

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, son açıklamasında yatırım yapmayı düşünenlere bomba bir dolar önerisinde bulundu. Alkin, vatandaşın yatırım yapma konusunda çok büyük hatalar yaptığını söyledi. Alkin, 'dolar kuru sakin ve düşük seyrederken niye almıyorsun' dedi.

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Haftaya küçük bir atakla başlayan dolar sakinleşti. Dolar 7.54 seviyelerine geldikten sonra 7.40 bandına yerleşti. Uzmanlar doların geleceği konusunda farklı senaryolar açıklıyor.. Haliyle bu yatırımcı ve yatırım düşünen vatandaşın kafasını karıştırıyor. Peki ne yapmalı, dolar almalı mı? Bu soruya yanıt olarak ünlü ekonomi profesörü Emre Alkin, çarpıcı açıklamalar yaptı. Alkin, vatandaşın hata ettiğini söyleyerek, 'dolar şu sakin döneminde alınmalı' mesajını verdi.

Sami Altınkaya’nın Ekonomitube isimiyle yayın yaptığı Youtube kanalında Türkiye ekonomisi değerlendiren ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin “Türkiye’de dolar kuru ne olur?” sorusuna “Doların düşmeye niyeti var ama yerim dar diyor. Yükselmeye de mecalim yok zorlama beni diyor” şeklinde cevap verdi.

'Doların altındaki ateş sürekli yanar'

Emre Alkin konuşmasında dolar kurunda riskleri, Merkez Bankası’nın eksi rezervleri, Dış borcumuzun milli gelire oranı bize benzeyen ülkeler arasında en yüksek seviyede olması, büyürken cari açık veren yapısallığımız ve vatandaşın kendini dolar kuruna endeksleyerek yaşaması şeklinde sıraladı. Alkin bu nedenlerden dolayı “Türkiye’de dolar kurunun altındaki ateş kısık yada yüksek sürekli yanar” dedi.

Alkin: Dolar kuru sakin ve düşük seyrederken niye almıyorsun

Türkiye’de vatandaşın yatırım yapma konusunda çok büyük hatalar yaptığını ifade eden Emre Alkin şunları kaydetti;

“Kurumsal firmalar dolar sakin seyrederken alıyor bizde vatandaş yüksekken alıyor. Kardeşim 8.50 TL’yi gördünüz de başkaların lafına inandınız. Yapıştınız dolara. Peki kardeşim, dolar kuru sakin ve düşük seyrederken niye almıyorsun” diye seslendi. Dolar kurunun bu seviyeden de aşağı düşebileceğini belirten Alkin “Demek ki bütün paranla alma. Düşerken al çıkarken sat”

Dolar kaç TL? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,41 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise Trump'ın azil gündemi tartışmalarında bir önceki günkü kayıplarının neredeyse tamamını telafi ederek tekrar 90 seviyesinin üzerine çıktı ve 90,4 seviyesinde dengelendi.

Kaynak: Milli Gazete