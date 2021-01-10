Dolar 7 TL’nin altına iner mi? Ekonomist Atilla Yeşilada'nın açıklaması sürpriz yarattı

Son olarak ABD'deki Kongre işgali sonrası sert düşen doların geleceği merak konusu. Ünlü ekonomi uzmanı Atilla Yeşilada, düşen dolar ilgili öngörülerini paylaştı. Yeşilada, dolar kurunun 7 TL’nin altına inmeyeceğini öne sürdü.

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ABD'deki olaylar sonrası 7.24'e kadar gerileyen dolar, 7'in altına iner mi? Dünyaca çapında bilinen yatırım bankası Goldman Sachs’ın Türk Lirası/dolar analizini yorumlayan, ünlü ekonomistlerinden olan Atilla Yeşilada, bu soruya yanıt verdi. Doların kritik eşiğin altına düşmeyeceğini söyleyen Yeşilada, 3 neden sıraladı.

Kamakshya Trivedi ve Caesar Maasry gibi önemli stratejistleri bünyesinde bulunduran Goldman Sach geçtiğimz gün yatırımcılarına Türk Lirası'nda uzun pozisyon açmaları konusunda yatırım tavsiyesi verdi. Atilla Yeşilada Goldman Sach bu tavsiyesi hakkında düşüncelerini paylaştı.

'Dolar 7'inin altına inmez'

Dr. Artunç Kocabalkan’ın youtube kanalında konuk Atilla Yeşilada Goldman Sach’ın dolar/TL raporu üzerine konuşurken dolar kurunun 7 TL’nin altına gitmeyeceğini öne sürdü.

Atilla Yeşilada dolar kurunun Türkiye 3 nedenle 7 TL’nin altına gitmeyeceğini öne sürerken şunları söyledi:

Dolar kuru nereye kadar düşer dersen 7 TL’nin altına pek düşmez. 3 neden dolayı düşmez.

Bir dozu yavaşlasa da yerleşiklerin dolar talebini bitirmek imkansız. Bu enflasyon tartışmaları sürdüğü sürece imkansız. İkincisi Lütfi Elvan’ın konuşmalarından anladığım kadarıyla Merkez Bankası daha fazla faiz artırımı yapmayı planlamıyor. Onun yerine maliye politikasıyla bir takım adımlarla enflasyonla mücadele edecek. Üçüncüsü zaten dolar kuru 7 TL’ye yaklaşırsa TCMB dolar alıp rezerv toplamaya başlar.

'Dolar/TL 7.00 – 7.10 arasında bir yere oturabilir'

Dolar endeksi çok fazla değer kaybeder onu bilemem ama ben şuanda mart ayına kadar şuandaki dolar endeksiyle dolar/TL 7.00 – 7.10 arasında bir yere oturabileceğini düşünüyorum.