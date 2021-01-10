Türkiye'de geçen yıl 2. el otomobil satışı online pazarda patlama yaptı! Hangi marka ne sattı?
İkinci el otomobil piyasası enterasan bir seneyi geride bıraktı. Pandemi krizi, 2. el araçları bir ara uçuk fiyatlara taşıdı. Ancak üretimlerin yeniden artması sonucu son bir aydır fiyatlar normal seviyelerine doğru gelmeye başladı. Peki 2020'de hangi araç markası ne sattı? İşte yanıtı...
Koronavirüs salgını, ÖTV zamları, dolardaki gelişmeler, BDDK'nın taksit kararı derken 2020 yılı adeta ikinci otomobile yarayan bir yıl oldu. Öyle ki, 2. el araç fiyatları hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. Ancak bu hikaye uzun sürmedi. Sıfır araç üretimlerin tekrar ivme kazanmasıyla arkasındaki rüzgarı yitiren 2. el otomobil fiyatları son bir ayda yüzde 15'e yakın değer kaybetti. Peki geçen yıl Türkiye'de online pazarda hangi markalar en çok sattı? İşte rakamlarla 2020'nin online satışları...
AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, 2020 yılında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 2 milyon 53 bin 55 adet satış gerçekleşti. 2019 yılında 1 milyon 771 bin 257 adetlik satış yapılmıştı. Böylece satışlarda 2019'a göre yüzde 16 artış kaydedildi. İkinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı 17 olarak belirlendi.
Türkiye'de üretim tesisi bulunmayan VW lider oldu
2020 yılında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası Türkiye'de yatırım kararından vazgeçen Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) oldu.
Türkiye'de herhangi bir üretim tesisi bulunmayan VW markalı araç satışı 304 bin 780 adet olurken, VW'nin ikinci el online satışlarda pazar payı yüzde 15 olarak belirlendi.