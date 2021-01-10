MHP'nin önemli ismi vefat etti! Ahmet Vefik Alp'in hastalığı neydi eşi ve çocukları

MHP camiasının tanınmış isimlerinden ünlü mimar Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti. MHP Genel Merkezi'nin mimarı da olan Ahmet Vefik Alp, Alparslan Türkeş'in de danışmanlığını yapmıştı.

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Ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti. Aileye yakın isimler ölüm haberini doğrularken, rahatsızlığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ahmet Vefik Alp, MHP Genel merkezinin binasını ve Ozan Arif’in anıt mezarlarını tasarlayan isimdi.

Ülkücü hareketin çok yakından tanıdığı Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp aynı zamanda 1994 mahalli idareler seçimlerinde MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in de danışmanlığını yapmıştı.

Ahmet Vefik Alp kimdir?

Ahmet Vefik Alp, 31 Mayıs 1948 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğmuştur. İstanbul’da Fransız Saint Joseph Lisesi’nden 1967 yılında mezun olduktan sonra Robert Kolej’in üniversite kısmında İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitimine devam etti. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne geçerek öğrenimine burada devam etti ve 1971 yılında mimar olarak mezun oldu. Mimarlık yüksek lisansını da aynı okulda 1973 yılında Yüksek Mühendis Mimar olarak bitirdi.

1973 yılında İTU Mimarlık Fakültesinde ‘Asistan’lığa 977 yılında ABD‘ye gönderilmiştir. Houston, Texas, ‘Rice University’ de, 1978 yılında Şehiricilik alanındaki projesiyle ‘Master’; 1979 da Mimari ve Şehirsel Psikoloji alanında insanlar, binalar ve şehirler arasındaki zihinsel etkileşimleri inceleyen 16 ayda tamamladığı ‘Aesthetic Response to Geometry in Architecture’ araştırması ile de ‘Doktor’ payelerini almıştır

1982 yılında Suudi Arabistan ‘Kral Fahd Üniversitesi Çevre Tasarımı Fakültesi’ne davet edilen Alp burada Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümlerinde 7 yıl hizmet vermiştir. Bu dönemde hazırladığı ”Riyad Diplomatik Şehir’de TC Riyad Büyükelçiliği ve Lojmanları projeleri tamamlanarak kullanıma verilmiştir.

1984 yılında ‘Doçent’liğe yükseltilen Dr. Alp, 1989 da Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın himayesindeki (IAA) ‘International Academy of Architecture’ (Uluslararası Mimarlık Akademisi) ‘Profesör’lüğüne getirilmiştir.

1986 yılında ABD Texas Eyaleti Dr. Alp’e ‘Profesyonel Mimar’ lisansı vermiştir. Aynı yıl TSA Texas Society of Architects’ (Texas Mimarlar Cemiyeti) üyeliğine kabul edilen Alp, takiben AIA’ ‘American Institute of Architects’ (Amerikan Mimarlar Enstitüsü) üyeliğine getirilmiştir. Ülkemizde (A) Grubu Şehirplancı Lisansı sahibi olan Alp 1995 yılında ABD’den ‘Profesyonel iç Mimar’ yetkisini almıştır.

Mimarlık, Şehircilik, Belediyecilik ile Doğal ve Kültürel Mirasın korunması alanında birçok kuruluşun üyesi bulunan Alp akademik ve bilimsel çalışmaları, mimari yapıtlarıyla ulusal ve uluslararası ödül kazanmıştır. Yazıları yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmaktadır

Alp, ABD ve Suudi Arabistan‘a ilaveten İsviçre ve Japonya‘da çalışmıştır. 1990 yılında kurduğu Alp Mimarlar Tasarım Atölyeleri bünyesinde projelerinden bir kısmı inşa edilerek tamamlanmıştır. Japonya, Yamagata da ‘Türk Pavyonu’, İstanbul Kalamış ‘Marina Park Konutları’, Zeytinburnu Uluslararası Turizm Kongre ve Ticaret Merkezi’, ‘T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ Kampüsü, Kayseri Hilton Oteli, Sapanca Dağ Evleri, Ankara Siyasi Parti Genel Merkezi, Hatay Dörtyol Otel-Çarşı Grubu, Tokyo Kültür Merkezi ve Camii, Malatya Belediye Sarayı, Kuşadası’nda Tatil Evleri, Bogaziçi’nde Yalılar, Beylikdüzü Otel-Çarşı ve Rezidans-Çarşı Kompleksi ile çeşitli Kültür, Turizm, Spor, Ticaret ve Yönetim Merkezleri, Eski Eser çalışmaları, Peyzaj ile Bölgesel ve Kentsel Planlama ve Tasarım çalışmaları bunlardan bazılarıdır.

1996 yılında T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ‘Profesör’lüğüne getirilen Alp burada Mimarlık Bölüm Başkanlığı ve Mimari Tasarım

Dünyayı gezerek şehirlerde tetkikler yapan Alp İngilizce ve Fransızca dillerini en üst derecede bilmektedir. Uluslararası Mimarlık Akademisi’nin programı çerçevesinde çeşitli ülkelerde ders vermekte, konferans ve jürilere katılmaktadır. 1996 yılında AIA ‘Amerikan Mimarlar Enstitüsü’ Güney Avrupa Direktörlüğü ne getirilen Profesör Alp bir süre Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Üyeliğinde de bulunmuştur.

Suudi Arabistan, Japonya ve Ülkemizde tamamlanmış birçok yapıtı Ağa Han Mimarlık Ödüllerine aday olmuştur. 2001 yılında Kazakistan Kazgor Design Academy ve IAAEC Doğu Ülkeleri Uluslararası Mimarlık Akademisi üyeliği’ne seçilmiştir.

1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na MHP’den aday olan Alp’in Gecekondular için Çekirdek Konut ve Kapsül Evler, Boğaziçi Otoray Tüpgeçiş, TRANSMAR Pendik-Yeşilköy Otoray Yüzer-Viadük, İstanbul Kuşakyol, Altın Üçgen: Üsküdar-Levent Denizaltı Yüzer-tünel, Haliç Sualtı Otoparkı ve Müzekent Istanbul, Geleceğin Şehirleri Ekokentler, Çağdaş Cadde, Deprem ve Gecekonduya karşı Proje 3G ve Kapsül Evler gibi çalışmalarından bir bölümü ulusal ve uluslararası basın aracılığıyla tanınmıştır.

Ayrıca MHP‘li belediye başkanlarının oluşturduğu Yerel Yönetim Birimleri Derneği’nin başkanlığını yaptı. Dernek başkanı olarak MHP‘nin bazı belediyelerinde çalışmalar yürüten Alp ve teknik ekibi, Erzincan şehir planını da yaptı.

Ahmet Vefik Alp, 1999 – 2002 yılları arasında koalisyon hükümetinde T.C. Başbakan Başdanışmanlığı görevine atanmış ancak aktif çalışma yapma imkânı bulamamıştır.

2000 yılında ‘Yüksek Bilim Konseyi’nin teklifi üzerine ‘Uluslararası Mimarlık Akademisi’ 9. Presidium’u tarafından UNESCO ve Uluslararası Mimarlar Birliği / UIA gözele Akademi’nin 100 kişi ile sınırlı olan ‘Büyük Usta’ mertebesine yükseltilmiştir.

Profesör Alp’in TC Malatya Belediye Sarayı ve MHP Genel Merkezi Projeleri 2011; TC Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Binası 2012 IPA Avrupa Gayrimenkul Ödülleri Programında ‘Avrupa’nın En İyisi’ seçilmiştir.

Eserleriyle birçok ödül kazanan Prof. Dr. Alp, Osmanlı İmparatorluğu’nun Arap Yarımadası ve Basra bölgesindeki mimari mevcudiyetini araştırdı. Osmanlı’nın tarihi mirasını belgeleyen “Doğu Arabistan’da Mimari Miras” adlı kitabını 1990 yılında tamamladı. Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, Türkiye ve Suudi Arabistan’a ilaveten İsviçre’de çalıştı, Japonya’da mimari proje çalışmaları yaptı. Turgut Özal‘ın isteği üzerine, Tokyo’daki kültür merkezi ve camii projesini hazırladı. Prof. Dr. Alp, Ukrayna’daki Türk-İslam Merkezini projelendirmek üzere bu ülkeye davet edildi.

Profesör Alp 2011 yılı sonunda RIBA Royal Institute of British Architects (Britanya Mimarlar Kraliyet Enstitüsü) Asil Üyeliğine seçilmiştir.

Mayıs 2012 de Sofya da gerçekleşen Interarch 2012 World Triennial of Architecture kapsamında ‘Taksim Cumhuriyet Camii & Dinler Müzesi’ projesi UIA Union Internationale des Architectes (Uluslararası Mimarlar Birliği) Birincilik, IDA International Design Awards (Uluslararası Tasarım Ödülleri) 2012 Ikincilik ödülünü kazanmış ve LICC London International Creativity Competition 2012 de finale kalmayı başarmıştır.

Çamlıca ‘Altın Kubbeli Cami’ projesi LICC 2013 te mimari proje dalında Dünya Birinciliği ne layık bulunmuştur.

2012 yılında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstişare Komisyonu Başkanlığı’na atanmıştır.

‘Taç İzmir’ Otel ve Kongre Merkezi projesi 2013 IDA International Design Awards (Uluslararası Tasarım Ödülleri) nde dalında 2.lik Ödülüne değer bulunmuştur.

‘Ekokent Konya’ şehirsel yenileme ve dönüşüm projesine Interarch 2015 uluslararası kongresinde Roma Mimarlar ve Şehir Plancıları Odası Gümüş Madalyası verilmiştir.

Prof. Dr. Alp kurucusu olduğu Alp Mimarlar Tasarım Ltd Şti nde projeler üretmekte, Uluslararası Mimarlık Akademisi bünyesinde yurt içi ve dışında mimarlık şehircilik tasarım atölyeleri yürütmektedir. Ahmet Vefik Alp, Alp Mimarlar Tasarım Ltd Şti kurucu başkanıdır.

Ahmet Vefik Alp, evlidir ve iki çocuğu vardır.

Kitapları :

1990 – Doğu Arabistan’da Mimari Miras

Üyesi olduğu Kuruluşlar :

– (IAA) Uluslararası Mimarlık Akademisi Üyesi ve Bölge Başkanı (1985)

– (AIA) Amerikan Mimarlar Enstitüsü Üyesi (1986)

– (RIBA) Britanya Mimarlar Kraliyet Enstitüsü Üyesi (2011)

– Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Mimarlar Odası

– Uluslararası Konut Birliği

– Japon Şehir Planlama Enstitüsü

– Uluslararası Geleneksel Çevreleri Araştırma Birliği

– Uluslararası Konut ve Planlama Federasyonu

– Mimarlık Eğitimi Avrupa Birliği

– New York Bilimler Akademisi

– Ağa Han Kültür Vakfı, Mimarlık Vakfı

– İstanbul Güzelliklerini Koruma ve Yaşatma Cemiyeti

– Aydınlar Ocağı, Marmara Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı

Projeleri:

– “Taç İzmir” 7 Yıldızlı Otel Ve Kongre Merkezi, Türkiye

– Altın Kubbeli Cami, Çamlıca

– T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlük Binası, Türkiye

– T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Akademik Kulüp Binası, Türkiye

– Taksim Cumhuriyet Camii Ve Dinler Müzesi, İstanbul, Türkiye

– Radyo Ve Tv Kulesi, Çamlıca

– Kayseri Hilton Binası, Türkiye

– MHP’nin Ankara’da yapılan Genel Merkez binası Ankara, Türkiye

– Boğaz içinde Yalı, Kireçburnu İstanbul, Türkiye

– T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Müh. Bölümü Binası, Türkiye

– T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Bölümü Binası, Türkiye

– T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik Müh. Bölümü Binası, Türkiye

– Zeytinburnu Uluslararası Turizm Ve Ticaret Merkezi, İstanbul, Türkiye

– Sapanca Dağ Evleri, Adapazarı, Türkiye

– İstanbul Büyükşehir Belediye Binası Yarışma Projesi, Türkiye

– T.C. Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Türkiye

– Yamagata Türk Pavyonu, Japonya

– Marina Park Kalamış Evleri, Türkiye

– T.C. Riyad Büyükelçilik Tesisleri, Suudi Arabistan

– T.C. Kültür Merkezi Ve Camii, Tokyo, Japonya

– Esenboğa Havaalanı Yarışma Projesi, Ankara, Türkiye

– Bodrum Havaalanı Yarışma Projesi, Muğla, Türkiye

– Adnan Menderes Havaalanı Yarışma Projesi, İzmir, Türkiye

– İslam Konferansı Teşkilatı İdare Binası Yarışma Projesi, Cidde, Suudi Arabistan

– Halfmoon Bay Tatil Beldesi, Dhahran, Suudi Arabistan

– Otel Çarşı Kompleksi, Dörtyol, Antakya, Türkiye

– Medine Hacılar Oteli, Medine, Suudi Arabistan

– Netaş Spor Kompleksi, İstanbul, Türkiye