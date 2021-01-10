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Diyarbakır'da tören düzenlendi! Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik memleketine uğurlandı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için tören düzenlendi.

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Lice ilçesi kırsalında dün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Evli olan şehit uzman çavuş için 7. Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ile Ebubekir Bal, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ali Özmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, şehidin babası Abdullatif Çelik, yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Şehidin Tük bayrağına sarılı naaşı ambulanstan alınarak katafalka konuldu.

Özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi.  Törenin ardından şehit Mehmet Çelik'in cenazesi, ambulansla memleketi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine gönderildi.

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