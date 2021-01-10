İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vaka sayısının en çok düştüğü ilçeleri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da koronavirüs vaka sayısının yüzde 40 azaldığını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul'da vakaların en çok düştüğü ilçeleri açıkladı. İşte vaka sayısı en çok azalan ilçeler...

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, her geçen gün Kovid-19 vaka sayısının azaldığını, geçen haftaya oranla en çok düşüşün Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de olduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim. Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de" ifadelerini kullandı.

Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim:

Her geçen gün vaka sayımız azalıyor.



Geçen haftaya oranla en çok düşüş;

Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi’de.



⚠️En az düşüş ise;

Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu’nda.😷↔️🧴 pic.twitter.com/tpAitMUCsA — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 9, 2021

En az düşüş yaşanan ilçeler

Vali Yerlikaya, en az düşüşün yaşandığı ilçeleri ise Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu olarak sıraladı.