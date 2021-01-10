BIST 1.541
DOLAR 7,37
EURO 9,03
ALTIN 438,12
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit annesine başsağlığı

Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in annesi Aynur Çelik'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek başsağlığı temennisinde bulundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Aynur Çelik'e oğlu Mehmet Çelik'in şehadeti dolayısıyla taziyelerini iletti. 

Şehit Mehmet Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı dileyen Erdoğan, şehidin kanının yerde bırakılmayacağını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin’de batarya fabrikasında şiddetli patlama! 1 kişi öldü, 20 yaralı var
Tuzla'da korkunç olay! Kuzeninin beylik tabancası ile intihara kalkışan kişi ağır yaralandı
ABD'deki Kongre baskını! Jake Angeli gözaltına alındı
Hatay'da yük treni ile iş makinesi çarpıştı! 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'dan acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Karamollaoğlu'ndan Cumhur İttifakı açıklaması
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (9 Ocak 2021)
Wilders'in seçim vaadi: İslam'dan Arındırma Bakanlığı
Başakşehir'den Fatih Terim'e flaş gönderme!
SMA Bilim Kurulu gen tedavisinin etkinliğine dair bir kanıt bulamadı
Yorumlar