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Diyarbakır'dan acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir asker kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu, 2 asker yaralandı.

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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerde çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, 2 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz millletimize, kederli ailesine ve kahraman Jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söz konusu bölgede operasyon devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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