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Başakşehir'den Fatih Terim'e flaş gönderme!

Süper Lig'de Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçın ardından İrfan Can Kahveci, polemiği ortaya çıktı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-0 galip geldikleri Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu. Transfer ile ilgili sorulan soruya cevap veren Terim, “Bir çok isim çıkıyor çoğuyla alakamız yok. Listemizi verdik, aşağı yukarı herkes biliyor. Galatasaraylılar şunu bilsin; imkanımız var da kullanmıyoruz gibi bir durum yok. Olmayan imkanla yapmaya çalışıyoruz. Evet İrfan’ı istiyoruz. Onyekuru’yu istiyoruz. Göksel başkanla oturup konuşurlarsa sevinirim, Visca da dahil olmak üzere farklı bir takım yapmak istiyorum." dedi.

Bu açıklamaların yanı sıra maç sırasında Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'nın gol sevinci de bir anda gündem yaratmıştı. 

İrfan Can polemiği sıcaklığını korurken, Başakşehir sosyal medya hesabından flaş bir gönderme geldi. Twitter hesabından kahve takımı paylaşan İstanbul ekibi, "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store’da satışa çıkmıştır." ifadelerine yer verdi. 

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