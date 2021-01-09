Galatasaray-Gençlerbirliği Süper Lig maçı özet ve golleri

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında çıkış aradığı maçta Gençlerbirliği'ni hezimete uğrattı. 27'nci saniyede Diagne'den gelen gol sonrası Ankara ekibi bir türlü toparlanamadı. Sonrasında goller peş peşe geldi. 6-0'lık sonuçla tamamlanan maçta Belhanda Hat-trick'e imza attı.

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Türk Telekom Stadı'nda 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 19.00'da Galatasaray- Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Maçı, hakem Halis Özkahya yönetti. Net bir skorla son bulan mücadelede Galatasaray, taraftarına bol gollü bir gece yaşattı. Fatih Terim'in 4 maçlık cezasından sonra takımın başında çıktığı ilk karşılaşma 6-0'lık skorla son buldu. Goller sırasıyla Diagne, Belhanda (30-44- 45+1), Oğulcan, ve aylar sonra ilk maçına çıkan Babel'den geldi. Galatasaray bu skorla puanını 33'e yükseltti.

Ligin 19'uncu haftası ise iki zirve takımının kozlarını paylaşmasına sahne olacak. Galatasaray, Beşiktaş deplasmanına gidiyor. Gençlerbirliği ise Karagümrük'ü ağırlayacak.

GALATASARAY- GENÇLERBİRLİĞİ: 6-0 (MAÇ SONUCU)

Karşılaşmanın önemli dakikaları şöyle:

90- Maç bitti.

64-67 GOOOOL! Galatasaray Oğulcan Çağlayan ve Babel ile skoru 6-0'a getirdi. Oğulcan, Akbaba'nın ortasında kaleci Übeyd'in sağından toğu ağlara gönderirken Babel penaltıdan kaydetti.

45+1 GOOOOL! Aslan gole doymuyor... İlk yarının son dakikasında savunma arasına Arda'nın gönderdiği topta Belhan'da, ayağının dışıyla Übeyd'in üstünden topu ağlara gönderdi. Belhanda maçta Hat-trick yapmış oldu. İlk

44- GOOOOL! Galatasaray üçledi... Kaleci Übeyd kendisine gelen geri pası Belhanda'nın ayaklarına gönderdi. Kaleye doğru topu süren Belhanda, ikinci golü kaydetti.

30-GOOOOL! Arda'nın pasında yay üstünde topu kontrol eden Belhanda temiz bir şut çıkardı. Übeyd'in yaptığı hamle başarısız oldu, meşin yuvarlak ikinci kez Gençlerbirliği filelerini sarstı.

21- Şener'in ortasında Emre Akbaba'nın kafa vuruşu altıpasın üstüne düştü. Vuruş için hamle yapan Diagne başarılı olamadı.

18' Gençlerbirliği gole yaklaştı. Savunma arasına atılan topta atağa destek veren Johansson topu kaleye yönlerdirdi ancak çerçeveyi bulamadı.

10' Emre Akbaba'nın çıkardığı şutta kaleci Übeyd iyi yer tuttu.

28'inci saniye GOOOOL! Galatasaray skorda öne geçti. Diagne sol çaprazdan çok sert şut çıkardı. Uzak köşeye giden top fileleri sarstı.

İlk 11'ler:

GALATASARAY: Okan - Şener, Donk, Marcao, Emre Taşdemir - Taylan - Oğulcan, Emre Akbaba, Belhanda, Arda - Diagne

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd - Johansson, Arda, Toure, Polomat - Soner, Piris - Candeias, Murat, Ayite - Sefa