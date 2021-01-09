Survivor İlayda Şeker kimdir kaç yaşında aslen nereli?

Survivor 2021 bu akşam ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 gönüllüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de İlayda Şeker oldu. 27 yaşında olan İlayda Şeker aslen Nevşehirli. Üniversite okumak için Sakarya'ya gelen Survivor İlayda, uzun süredir İstanbul'da yaşıyor.

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TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 bu akşam ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında 12 isimden oluşan Gönüllüler kadrosunda yer alan İlayda Şeker’in kim olduğu ve hayatı hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki, İlayda Şeker kimdir, kaç yaşındadır?

İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir’de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşamasını sürdüren Şeker, üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştirdi. Sakarya’da üniversitesi mezunu olan genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına taşındı. İlayda Şeker, şu an çalışmıyor.

İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

2021 Survivor ünlüler kadrosu kimler var: 9 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek yer aldı.

2021 Survivor Gönüllüler kadrosunda kimler var: Gönüllülerde ise Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora kadroya dahil oldu.