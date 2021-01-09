Melis Sezer yaşı kaç nereli? Milli tenisçi Melis Sezer kimdir evli mi?

Survivor 2021 bu akşam ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de Türk milli tenisçi Melis Sezer oldu. 27 yaşındaki Melis Sezer aslen İzmirli. 1.68 boyunda olan Melis Sezer evli mi?

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TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 bu aklam ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de milli tenisçi Melis Sezer oldu. ENKA spor kulubü üyesi olan Melis Sezer aslen İzmirli ve 27 yaşında. İşte Survivor 2021 ünlüler takımında yer alan Melis Sezer’a dair bilgiler…

Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

Survivor ne zaman başlıyor: Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü ile izleyenlerle buluşacak. Yeni sezon öncesi yarışmanın yayınlanan tanıtım fragmanında kadrodaki isimlerin iddialı sözleri dikkat çekti.

2021 Survivor ünlüler kadrosu kimler var: 9 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek yer aldı.

2021 Survivor Gönüllüler kadrosunda kimler var: Gönüllülerde ise Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora kadroya dahil oldu.