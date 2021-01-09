Survivor 2021 Barış Özbek kimdir hangi takımlarda oynadı kiminle evli?

Survivor 2021 bu akşam ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de eski futbolcu Barış Özbek oldu. Galatasaray'da bir dönem forma giyen Barış Özbek Türk asıllı Alman futbolcu. 35 yaşındaki Barış Özbek Almanya doğumlu. Barış Özbek, sunucu Minecan Beyazadam ile evli.

Abone ol

TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 bu aklam ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de eski futbolcu Barış Özbek oldu. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Barış Özbek Trabzonspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük formaları da giymişti. Almanya doğumlu olan Barış Özbek, 35 yaşında. Sunucu Minecan Beyazadam ile evli olan Barış Özbek geçtiğimiz sezon futbol hayatını noktaladı.

Futbol kariyerine Almanya'da başlayan ve Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor, Fatih Karagümrük formaları giyen Barış Özbek'in Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı resmen açıklandı.

Essen'den 2007 yılında Galatasaray'a transfer olan Barış Özbek, 2008 yılında şampiyonluk yaşadı. 2013 yılında Trabzonspor'a transfer olan Özbek, Union Berlin, Duisburg, Kayserispor ve Fatih Karagümrük formaları giydi.

1986 yılında Almanya'da doğan eski futbolcu, geçtiğimiz sezonun sonunda futbolculuk kariyerine son verdi.

Eşi Minecan Beyazadam kimdir: Minecan Beyazadam 1981 doğumlu olan ve Diyarbakır’da doğmuş bir ünlümüzdür.Türvak ile beraber güzel bir eğitimden geçmiş bu sayede henüz yaşı daha küçükken 16-17 yaslari itibariyle dizilerde oynamıştır. Bir zamanların önemli dizilerinden biri olan Böyle mi Olacaktı isimli dizide rol alma başarısı göstermiştir.Çok uzunca bir Süper Lig Tv ekranlarında yayınlanmış Futbol Life isimli programın sunuculuk görevini üstlenmiştir.Futbola olan sevgisi ve ilgisi nedeniyle Spor programlarını sunabilen sayılı bayanlardan biridir.Futbol Lİfe programına son verip ardındanda Trt ekranlarında yayınlanan Futbol Günlüğü isimli programda görev almıştır.

Survivor ne zaman başlıyor: Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü ile izleyenlerle buluşacak. Yeni sezon öncesi yarışmanın yayınlanan tanıtım fragmanında kadrodaki isimlerin iddialı sözleri dikkat çekti.

2021 Survivor ünlüler kadrosu kimler var: 9 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek yer aldı.

2021 Survivor Gönüllüler kadrosunda kimler var: Gönüllülerde ise Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora kadroya dahil oldu.