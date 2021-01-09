Son dakika Dailymotion'dan Türkiye'de temsilcilik açma kararı

Hükümetin 'yaptırım' hamlesinden sonra Türkiye'de temsilcilik açma kararı alan dijital medya platformlarına bir yenisi daha eklendi. Dailymotion, Türkiye'de temsilcilik açacağını duyurdu. En son TİKTOK temsilci atayacağını duyurmuştu.

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Son dakika haberine göre; Türkiye'de temsilcilik açma kararı alan dijital medya platformlarına Dailymotion da katıldı. Milyonlarca kişinin kullandığı video platformu Dailymotion, Türkiye'de temsilcilik açma kararı aldı. Haberi ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan duyurdu.

"Dailymotion da Türkiye’de temsilci atadı"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ömer Fatih Sayan, şu ifadelere yer verdi:

"TikTok’tan sonra Dailymotion’dan da güzel haber geldi. Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Dailymotion da Türkiye’de temsilci atadı. Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz!

Temsilci atamayan platformlar

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