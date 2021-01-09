Sumudica rest çekti: Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam zor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Mariuis Sumudica, takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu. Sumudica "Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam zor" dedi.

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Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 yendi. Cezası nedeniyle takımının başında yer alamayan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından stat dışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rumen basınına Suudi Arabistan ekibi El Shabab'tan teklif aldığını açıklayan Sumudica, basın mensuplarına Gaziantep FK'daki geleceğiyle ilgili konuştu.

Sumudica "Sosyal medyada benim hakkımda konuşulan şeyler oldu. Benim paranın peşinden koştuğum söyleniyor. Türkiye bilsin ki; bu doğru değil. Eğer paranın peşinde koşsaydım şu anda başka bir takımın teknik direktörüydüm. Maçtan önce herkes karşılaşmaya konsantre olması gerekirken kulüp bana yeni kontrat teklif ettiğini açıkladı. Bu doğru değil. Başkan ile dün bir toplantı yaptık. Başkan benden yüzde 10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Ben oyuncularıma cebimden 80 bin Euro prim dağıttım. Bunu da memnuniyetle verdim. Başkan, benim oyunculara verdiğim primleri kulüp için de istedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. Benim maaşım sadece 600 bin Euro; Türkiye bilsin. Takımımız üçüncü sırada, başarı yakalamış bir hocaya böyle bir teklif yapılmasını anlamıyorum.

''Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam çok zor''

Türkiye'de çalışmaya devam etmek istiyorum. Sezon sonuna kadar kalacağım. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam çok zor. Bana yapılan teklifi hakaret olarak algılıyorum. Sezon sonuna kadar burada kalacağım. Arabistan'dan teklif vardı ama reddettim. Ben Türkiye'de çalışmaya devam etmek istiyorum. Bu ülkeyi seviyorum" dedi.

"Kulüp benden para istiyor''

"Eşimi arayıp bana para göndermesini isteyeceğim" diyen Rumen teknik adam "Paranız yok mu? sorusuna "Kulüp benden para istiyor. Maaşımı kesiyor. Kulübe yardım edeceğim, çünkü başkan bunu istiyor" yanıtını verdi.