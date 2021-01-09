Rusya’da dağ oteline çığ düştü! Çok sayıda ölü

RUSYA Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, Norilsk yakınlarındaki dağ otelinde çığ altında kalanları kurtarmak için yapılan arama çalışmaları sonucunda iki yetişkin ile bir çocuğun cansız bedenlerine ulaştı.

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242 personel ve 29 araç ile yapılan arama çalışmalarında 14 yaşındaki bir erkek çocuğunaysa canlı olarak ulaşıldığı, uzun süre buz altında kalan çocuğun hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Yetkililer, düşen çığın 300 metre karelik bir alana yayıldığı açıklamasını yaptı. Acil Durumlar Bakanlığı personeli ile gönüllülerin şiddetli rüzgar ve dondurucu soğuk koşullarında kar ve buz altında kalan otel binalarında kalanları kurtarmak için gece boyunca uğraştığı belirtiliyor.

Bunun yanında, Rusya Soruşturma Komitesi, Kuzey Kutup Dairesi içinde yer alan Norilsk’te yaşananların, otel yöneticilerinin gereken güvenlik önlemlerini almayışından kaynaklı olup olmadığını araştırmaları için bölgeye bir ekip gönderdi.

Çığ düşmesi nedeniyle Norilsk’te 10 Ocak yas ilan edildi.