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Olayın adresi Denizli! Genç üniversite öğrencisi Aleyna'nın sır ölümü

DENİZLİ'de yakınlarının haber alamadığı üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi, yatağında ölü halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler incelemelerin ardından cinayetten şüphelenirken çevredeki güvenlik kameraları araştırılıyor.

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Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana gelen olayda bir apartta yalnız yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden yakınları haber alamadı. Sonrasında yakınlarının eve geldiğine kapıyı zorla açarak yatağında cansız bedenini gördüler. Ardından yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Güvenlik kameraları araştırılıyor

Sağlık görevlileri Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incemeler de bulunurken, ekipler güvenlik kameralarını araştırdılar.

Cinayete mi kurban gitti?

Polis ekipleri, genç kızın ölüm nedenin araştırırken olayın cinayet olabileceği üstünde duruyorlar.

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