Atletico Madrid, Radamel Falcao'ya talip oldu

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid menajeri Simeone, Radamel Falcao ile yeniden çalışmak istiyor.

Abone ol

Galatasaray'a geldiği günden bu yanan sakatlıklarla boğuşan ve istediği performansı yakalayamadığı için gönderilmesi gündeme gelen Radamel Falcao'ya sürpriz bir talip çıktı. Diego Costa sonrası forvet arayan Atletico Madrid'in listesinde Arkadiusz Milik, Raul de Tomas, Loren Moron ve Iago Aspas var. Esdario: Listeye giren son isim Radamel Falcao oldu. Diego Simeone onunla yeniden çalışmak istiyor.

Falcao olmazsa alternatifler hazır

Atletico bu transferi gerçekleştiremezse Espanyol forması giyen ve 10 milyon euro civarında bonservisi olan Raul de Tomas ve 12 milyon euro değer biçilen Real Betisli Loren Moron'a yönelecek. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin alternatifler arasında Celta Vigo'da forma giyen Iago Aspas'ın da olduğu belirtildi.

Inter Miami Falcao'dan vazgeçti

Öte yandan Inter Miami, yaşadığı sakatlıklardan dolayı Radamel Falcao transferinden vazgeçti.