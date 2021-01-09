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Fenerbahçe, Franco Vazquez'in peşinde

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen orta saha oyuncusu Franco Vazquez'le ilgilendiğini iddia etti.

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Mesut Özil transferini açıklamak için gün sayan Fenerbahçe'yle ilgili İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından Tuttomercato, Fenerbahçe'nin İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen orta saha oyuncusu Franco Vazquez'le ilgilendiğini yazdı. Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Vazquez için ilk girişimlerin yapıldığı ve temas kurulduğu bildirildi.

31 yaşındaki Arjantinli futbolcu, kariyerine ülkesinin takımlarından Belgrano'da başlamıştı. Daha sonra Palermo'ya transfer olan Vazquez, 2016'da ise Sevilla forması giydi. Bu sezon toplam 12 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu, 1.87 boyunda ve sol ayaklı.

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