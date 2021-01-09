Libya İçişleri Bakanı: Türkiye'nin desteğiyle büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

LİBYA İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ülkenin batısındaki militanlara ve insan kaçakçılarına yönelik Türkiye destekli büyük bir operasyon yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

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Amerikan AP haber ajansına konuşan Başağa, Libya'da savaş sonrası istikrar için Biden yönetiminden umutlu olduklarını belirtti. Başağa, bu operasyona ABD'nin de destek vermesi çağrısı yaptı.

ABD'nin batıda yapılacak operasyonu destekleyeceğini umduklarını belirten Başağa, "Türkiye zaten destek sözü verdi. ABD'nin Libya'ya sızan terörist unsurları bitirmemize yardımcı olacağını umuyoruz'' diye konuştu.

'Yabancı kuvvetlerin çekilmesinin kademeli olacak'

Gelecek hükümette başbakanlığın en güçlü adayı olarak gösterilen Başağa, ülkedeki yabancı kuvvetlerin çekilmesinin kademeli olacağını kaydetti.