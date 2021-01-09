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Volkan Şen, Süper Lig'e geri döndü

Adana Demirspor'dan ayrılan tecrübeli kanat oyuncusu Volkan Şen, Süper Lig'de geri döndü. 33 yaşındaki futbolcu, Denizlispor ile anlaştı.

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Süper Lig'de uzun yıllar Bursaspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor formaları giyen son olarak Adana Demirspor'dan ayrılan Volkan Şen, Süper Lig'e geri döndü.

33 yaşındaki Volkan Şen, Yukatel Denizlispor ile anlaşmaya vardı. Volkan Şen, bu sezon 9 maça çıkarken geçen sezon 30 resmi maçta 9 gol, 6 asist ile oynamıştı.

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