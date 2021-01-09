Rusya'da kayak merkezine çığ düştü: 5 ev kar altında kaldı

Bir kayak merkezine çığ düşmesi sonucu dağ evlerinde mahsur kalan 4 kişi, kurtarıldı.

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Rusya’nın Krasnoyarsk şehrindeki Gora Otdelnaya isimli kayak merkezine çığ düştü. Bunun üzerine bölgedeki 5 dağ evi kar kütlelerinin altında kaldı.

4 kişi kurtarıldı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgeye 200 kişilik kurtarma ekibi ve 8 araç gönderildiğini duyurdu. Çığ altında kalan kişi sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, evlerin bulunduğu 300 metrekarelik alanda arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Şu ana kadar ise 2’si çocuk toplam 4 kişilik bir ailenin kurtarıldığı öğrenildi.

Ek kurtarma ekipleri gönderildi

Aşırı fırtına nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü fakat çalışmaların aksamaması için ek kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.