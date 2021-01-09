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Beşiktaş'ta Mandzukic olmazsa iki forvetten biri gelecek

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Mario Mandzukic transferinin gerçekleşmemesi halinde alternatif iki ismi yönetime bildirdi.

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Beşiktaş sezon öncesi uzun süre belli isimlerin etrafında çalışmalar yapmış ve bundan sonuç alamayınca 2020-21'e tek santrfor transferiyle girmişti. Bu kez aynı hataya düşmek istemeyen yönetim, Mandzukic'in alternatifleriyle de görüşmelerini sürdürüyor. Hırvat futbolcuyla opsiyon konusundaki pazarlıklarını yürüten siyah-beyazlılar, olumsuz sonuç alınma ihtimaline karşılık Kenan Karaman'ı B, Fode Koita'yı ise C planı olarak belirledi. 

Mandzukic olmazsa iki isim gündemde
Düsseldorf'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kenan'ı cüzi bir bedelle almak isteyen Beşiktaş, Alman kulübünün olumsuz yanıt vermesi halinde bu transferi haziranda noktalayacak. Koita ise Beşiktaş'a gelmeye hazır ancak Kasımpaşa oyuncusunu bonservis bedeli almadan göndermeye yanaşmıyor.

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