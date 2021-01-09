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Mesut Özil transferinin Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'ye imzası an meselesi olan Mesut Özil’in 3,5 yılda toplam 12 milyon Euro ve 5 milyon Euro da imza parası alacağı belirtildi.

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Fenerbahçelilerin merakla beklediği Mesut Özil transferinde sona gelindi. Ailesi ile birlikte Türkiye’ye kesin dönüş hazırlıklarına başlayan Mesut Özil, İngiliz kulübü ile bağlarını koparır koparmaz İstanbul’a gelerek Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Taraftarlar da 32 yaşındaki maestroya pandemi ye uygun karşılama yapacak. Havaalanından tesislere araç konvoyu planlanıyor.

Mesut Özil formülü 4+4+4
Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan Candaş Tolga Işık’tan önemli bir bilgi geldi. Twitter’dan açıklama yapan Işık, “Transfer tamamlanırsa Mesut Özil'e 4+4+4 (+5 milyon imza parası) ücret verecek Fenerbahçe! İmza parasını bir Fenerbahçeli geri kalan kısmın yarısını bir başka Fenerbahçeli "sponsor" olarak karşılayacak. Kulübün kasasından çıkacak para 6-7 milyon civarı...” ifadelerini kullandı.

Falcao'nun yarı fiyatına
Mesut Özil'in maliyetini mümkün olduğunca kulübe yansıtmamaya çalışan Başkan Ali Koç ve yönetimi, bu konuda hedefini tutturdu. Mesut Özil'in maaşının, Falcao'nun Galatasaray'a yıllık maliyetinin yarısı kadar olacağı ifade edildi. Böylelikle Fenerbahçe, oyuncudan beklediği performansı alamaması durumunda mali riski azaltmış oldu. Kulüp, Robin van Persie gibi transferlerde yaşanan sıkıntıları göz önünde bulundurarak böyle bir yola gitti.

''Yakında güzel haberler alabiliriz''
Mesut Özil'in Fenerbahçe forması giymesi için büyük ça sarf eden Acun Ilıcalı, “Mesut Özil’i çok severim. Fenerbahçe’yi de çok seviyorum. Bir çabam var. Arsenal ile sözleşmesini halettiği anda favori Fenerbahçe olur. Detayları tam olarak anlatamıyorum, yakında güzel haberler alabiliriz” dedi.

Favori Fenerbahçe
Avrupa'daki siteler, Mesut Özil bahislerinde Fenerbahçe'yi 1'e 9 ile favori konumuna yükseltti. En yakın rakip olarak 1'e 12 ile MLS'den bir takıma gitme olasılığı gösterildi.

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