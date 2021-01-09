TIME Dergisi, Özlem Türeci ve Uğur Şahin çiftini kapağına taşıdı

Koronavirüs aşısı geliştiren Türk çift Özlem Türeci ve Uğur Şahin, TIME Dergisi’nin uluslararası baskısının kapağında yer aldı. Dergi, “Aşı Devrimi” başlığını kullandı.

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Dünyayı esir alan koronavirüs salgınına karşı insanlığa umut olan koronavirüs aşısını geliştiren Türk kökenli Alman bilim insanları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

Dünyanın en önemli yayın organları arasında gösterilen ABD merkezli TIME Dergisi, 18 Ocak'ta yayınlanacak sayısının uluslararası baskısında Türeci ve Şahin'i kapak yaptı. Dergi “Aşı Devrimi” başlığına da yer verdi. Derginin ABD'de yayınlanan kapağında ise Amerikan Kongresi'ne düzenlenen baskının fotoğrafı yer aldı.

Aşı mutasyonlara karşı da etkili

Prof. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin imzasını taşıyan Pfizer/BioNTech aşısının mutasyon geçirmiş koronavirüse karşı da etkili olduğu açıklandı. ABD'li ilaç şirketi Pfizer, aşının İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonlara karşı sonuç verdiğini duyurdu. Ancak bu çalışmanın raporlarının henüz bağımsız hakemlerce incelenmediği vurgulandı.