MİT'ten olay personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

Millî İstihbarat Teşkilatı, personel alımı için internet sitesinde bir video paylaştı. Videoda, "Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

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Millî İstihbarat Teşkilatı, personel alımı için internet sitesindeki kariyer sayfasını yenileyerek bir video paylaştı.

"Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz" adıyla servis edilen videoda "Okumaya ne kadar meraklı olduğunu, dünyada olup biteni yakından takip ettiğini biliyoruz. Teknolojiyi etkin kullandığını, en gizli silahının bilgi olduğunu biliyoruz. Kalbinin vatan sevgisiyle dolu olduğunu ne zaman ay yıldız görsen gözüne toz kaçtığını biliyoruz. Tarihine bağlı olduğunu ama geçmişte yaşamadığını, iyi bir gelecek için fark yaratmaya hazır olduğunu biliyoruz. Bu yüzden peşindeyiz ve seninle çalışmak istiyoruz. Ülkenin yarınına birlikte iz bırakalım." ifadeleri kullanıldı.