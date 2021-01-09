BIST 1.541
DOLAR 7,37
EURO 9,03
ALTIN 438,12
HABER /  DÜNYA
ADV Filistin kampları yardım bekliyor

Bağdat'ta ABD konvoyuna EYP'li saldırı

IRAK'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı konvoy, el yapımı patlayıcıyla hedef alındı.

Abone ol

Al Mayadeen kanalında yer alan haberde, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona bağlı bir lojistik destek konvoyunun, Bağdat'ın güneyindeki Yusufiye bölgesinde el yapımı patlayıcıyla hedef alındığı kaydedildi. Koalisyondan olaya ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, olayda meydana gelen can kaybı ya da maddi hasara dair de bilgi verilmedi.

Irak'ta son üç hafta içinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait konvoyları hedef alan 10 saldırı gerçekleştirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayern Münih'in serisini Mönchengladbach bitirdi
Sumudica'dan ayrılık sinyali: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Twitter ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı
Anadolu Efes, ASVEL deplasmanında farka gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da yeni hükümeti kuracak olan Hariri'yle görüştü
Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (8 Ocak Cuma)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü neden ziyaret etti?
İran uzmanlarından 2021 için felaket uyarısı
Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 8 tutuklama
Joe Biden'dan Trump'a kurşun sözler
Yorumlar