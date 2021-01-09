Bağdat'ta ABD konvoyuna EYP'li saldırı

IRAK'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı konvoy, el yapımı patlayıcıyla hedef alındı.

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Al Mayadeen kanalında yer alan haberde, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona bağlı bir lojistik destek konvoyunun, Bağdat'ın güneyindeki Yusufiye bölgesinde el yapımı patlayıcıyla hedef alındığı kaydedildi. Koalisyondan olaya ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, olayda meydana gelen can kaybı ya da maddi hasara dair de bilgi verilmedi.

Irak'ta son üç hafta içinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait konvoyları hedef alan 10 saldırı gerçekleştirildi.