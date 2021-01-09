BIST 1.541
DOLAR 7,37
EURO 9,03
ALTIN 438,12
HABER /  SPOR
ADV Filistin kampları yardım bekliyor

Sumudica'dan ayrılık sinyali: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım

Sözleşme yenileme konusunda kulübüyle henüz anlaşamayan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif aldığını açıkladı.

Abone ol

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan ayrılık sinyali. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 49 yaşındaki teknik adam, Rumen basınına konuştu. Gaziantep FK ile henüz masaya oturmadığını söyleyen Sumudica "2 futbolcu transfer etmek istiyorum ancak bütçemiz yetersiz. Bu şartlarda devam etmem zor" ifadelerini kullandı.

''Reddedemeyeceğim bir teklif aldım''
Eski takımı El Shabab'ın ilgisini doğrulayan Rumen teknik adam "Reddedemeyeceğim bir teklif aldım. Antep'teki sözleşmemi tamamlamak istiyorum ama bana önerilen ücret çok yüksek. Gelecek haftaya kadar her şeyin netleşeceğini düşünüyorum" dedi.

Sumudica yönetiminde Gaziantep, Süper Lig'de 17 haftada topladığı 31 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
DSÖ'den uyarı: Sadece 42 ülkede aşılama başladı sorun var
Twitter ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı
Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da yeni hükümeti kuracak olan Hariri'yle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü neden ziyaret etti?
İran uzmanlarından 2021 için felaket uyarısı
Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 8 tutuklama
Joe Biden'dan Trump'a kurşun sözler
Nancy Pelosi'den Donald Trump'ın nükleer savaş başlatabileceği iddiası
Resulayn'daki EYP'li saldırıda 2 asker yaralandı
Yorumlar 1 yorum