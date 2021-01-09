Sumudica'dan ayrılık sinyali: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım

Sözleşme yenileme konusunda kulübüyle henüz anlaşamayan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif aldığını açıkladı.

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan ayrılık sinyali. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 49 yaşındaki teknik adam, Rumen basınına konuştu. Gaziantep FK ile henüz masaya oturmadığını söyleyen Sumudica "2 futbolcu transfer etmek istiyorum ancak bütçemiz yetersiz. Bu şartlarda devam etmem zor" ifadelerini kullandı.

''Reddedemeyeceğim bir teklif aldım''

Eski takımı El Shabab'ın ilgisini doğrulayan Rumen teknik adam "Reddedemeyeceğim bir teklif aldım. Antep'teki sözleşmemi tamamlamak istiyorum ama bana önerilen ücret çok yüksek. Gelecek haftaya kadar her şeyin netleşeceğini düşünüyorum" dedi.

Sumudica yönetiminde Gaziantep, Süper Lig'de 17 haftada topladığı 31 puanla üçüncü sırada yer alıyor.