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Resulayn'daki EYP'li saldırıda 2 asker yaralandı

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin Resulayn kentinde askerlerin arazi tarama faaliyetlerinde bulunduğu sırada terör örgütü mensuplarınca daha önceden tuzaklanmış EYP infilak etti. Patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askeri personel yaralandı.

Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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