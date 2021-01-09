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Joe Biden'dan Trump'a kurşun sözler

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın yemin törenine katılmama kararını değerlendirdi. Biden, Trump'ın kararının yerinde olduğunu söylerken mevcut yönetimden katılmasını istediği ismi de söyledi.

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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine gelmesini istemediğini ancak Başkan Yardımcısı Mike Pence'i orada görmekten onur duyacaklarını söyledi.

Delaware'de kabinesine seçtiği yeni üyeleri tanıtan Biden, ABD Kongresine baskında hayatını kaybeden polisin yakınlarına başsağlığı diledi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti. Biden, Trump'ın yemin törenine gelmeyeceğini duyurmasıyla ilgili olarak, "Trump’ın yemin törenine katılmaması iyi bir şey" dedi. Biden ayrıca Trump'ın suçlamalarıyla ilgili olarak cevap vermeyeceğini söyleyerek,  "Yeni yönetim, Trump suçlamalarına değil, salgın ve ekonomiye odaklanacak" ifadelerini kullanırken, "Trump, Başkan olarak hizmet etmeye uygun değil" dedi

Trump azledilecek mi?

Trump'ın azledilmesi destekleyip desteklemediği sorulan Biden, bu kararın Kongre'de olduğunu, kendisinin koronavirüs gündeminin aciliyetine odaklandığını söyledi.

Trump'ın yemin törenine katılmama kararı: İyi bir şey

"Önümüzdeki perşembe ekonomi paketini açıklayacağını" belirten Biden, Trump'ın yemin törenine katılmama kararını 'iyi bir şey' olarak nitelendirirken, "Başkan Yardımcısı Mike Pence, yemin törenine gelmek isterse hoş karşılanır" ifadelerini kullandı

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