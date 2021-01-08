Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısı daha fazla kişiye yapılabilecek

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının bir şişesinden 5 yerine 6 doz çıkarılması tavsiyesinde bulundu.

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Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansından (EMA) yapılan açıklamaya göre; bir şişe 'Comirnaty' adı verilen BioNTech/Pfizer aşısından fazladan bir doz çıkarılabilecek. Bu da daha fazla kişinin aşılanabilmesine imkan sağlayacak.

EMA, şişelerde doz artırımı için 35 mikrolitrelik doza özel şırınga kullanılması gerektiğini, standart şırınga ve iğnelerin kullanılması halinde bir şişeden 6 doz çıkarılamayabileceğini bildirdi. Şişede kalan aşı miktarının 0,3 mililitreden az olması durumunda kalan miktarın atılması gerektiği vurgulanarak, 5 dozdan sonra şişelerden artan düşük miktarların birleştirilmemesi istendi. EMA, aşının eritilmesinden sonraki 6 saat içinde kullanılması, kullanılmaması halinde ise atılması gerektiğini kaydetti.