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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DHKP-C üyesi dediği Canan Kaftancıoğlu’ndan açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi protestolarına yönelik ''CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır” sözlerine yanı verdi.

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Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ben öğrencilerle niye görüşeyim. Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ve ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan, işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi protestoları üzerinden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik “Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır” sözlerine "Suçlama çok ağırdır. Bu suçlamayla ilgili olarak İstanbul İl Başkanımız gerekli yasal yollara vakit geçirmeden başvuracaktır.'' şeklinde yanıt vermişti.

Canan Kaftancıoğlu'ndan yanıt
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise resmi Twitter'dan hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a yanıt verdi.

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