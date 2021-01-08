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Diyarbakır'da tarlada karşılan 2 aile birbirine girdi kan aktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

DİYARBAKIR'da iki aile arasında çıkan arazi kavgasında kan döküldü. Silahlı kavga sonucu 5 kişi yaralandı.

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Olay, Sur ilçesi Yenievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı olan akraba iki aile tarlada karşılaşmaları sonucu tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri köye giriş çıkışları kapatırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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