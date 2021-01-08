Fransa da Moderna aşısına onay verdi

Fransa, İngiltere'nin ardından ABD'li ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının kullanımına onay verdi.

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Fransa İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (HAS), Moderna aşısının ülkede kullanımının onaylandığını açıkladı. Fransız aşılama stratejisini koordine eden immünolog Alain Fischer, Cuma günü yaptığı açıklamada, Moderna aşısının ilk dozlarının önümüzdeki günlerde Fransa'ya ulaşacağını söyledi.

Moderna aşısının iki gün önce Avrupa İlaç Ajansı'ndan onay almıştı.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu da Fransa'dan hemen önce aşı adayının yaygın kullanım için güvenli olduğunu açıklamıştı.

Moderna'ya onay veren ülkeler arasında Kanada, ABD ve İsrail de bulunuyor.