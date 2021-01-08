Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde olduğu gibi Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı ve sızma girişimlerine de izin vermeyeceğiz. Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.