BIST 1.537
DOLAR 7,35
EURO 9,02
ALTIN 445,66
HABER /  YEREL
ADV Evin İhtiyaçları ŞOOOK Ucuz!
ADV Evin İhtiyaçları ŞOOOK Ucuz!

MİT TIR'ları davasında müebbetle yargılanan sanık, Antalya'da yakalandı

Demirören Haber Ajansı

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amiri Ö.M.G ile kendisine yardım eden şüpheli Antalya'da yakalanıp, gözaltına alındı.

Abone ol

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada, 2019'dan bu yana aranan dönemin Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ö.M.G. ile kendisine yardım eden E.K.'nin Antalya'da olduğu belirlendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Ö.M.G. ve E.K gözaltına alındı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ö.M.G, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçlarından müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bartın'da keşiflere yenisi eklendi bölge sakinleri sevinçli Galeriye Gözat
mit
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya İstanbul Başkonsolosluğu'nda sır ölüm! Ağzından kanlar gelerek can verdi
Şanlıurfa'da 2 kişiyi öldürdü! 3'üncüden önce kümeste yakalandı
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin: Bu kış PKK'nın son kışı olacak
Fiat Egea Cross'un Türkiye fiyatı açıklandı
Azerbaycan’dan Anadolu Yayıncılar Derneği ve gazetecilere teşekkür belgesi
Sultanbeyli'deki cinayet! Bıçaklayarak öldürdüğü Hatice Soysal 3'üncü eşiymiş
Ekrem İmamoğlu cami açılışında konuştu: Ben o ocaklarda yetiştim
Antalya'da vatandaşlar canlarını hiçe sayıp girdiler: Kapının önüne kendimi zor attım
Bankalar artık müşterilere bu soruları sormayacak! BDDK'dan önemli çalışma
Antalya'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında 2 köpeğine sopayla saldırdı
Yorumlar 1 yorum