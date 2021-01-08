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Sultanbeyli'deki cinayet! Bıçaklayarak öldürdüğü Hatice Soysal 3'üncü eşiymiş

 SULTANBEYLİ'de Hatice Soysal, dün eşi Adnan Soysal tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Hatice Soysal'ın, şüphelinin 3'üncü eşi, önceki 2 eşinin adının da Hatice olduğu ortaya çıktı.

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Sultanbeyli dün Adnan Soysal eşi Hatice Soysal ile 16 yaşındaki oğlunu rehin aldı. Tartışma ve bağırışlar sırasında çocuk, bir fırsatını bularak dışarı çıkarak polise haber verdi. Kapıları zorlayarak eve giren polis ekipleri, içeride korkunç bir manzara ile karşılaştı. Hatice Soysal, eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu, şüphelinin de aynı bıçakla bileklerini keserek intihara teşebbüsünde olduğu görüldü.

Yaralı şüpheli Adnan Soysal,  daha sona ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Hastanede tedavisi süren Adnan Soysal'ın uygulanan tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Önceki eşlerinin isimleri de Hatice

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada Adnan Soysal'ın öldürdüğü eşi Hatice Soysal'ın onun 3. eşi olduğunu tespit etti. Şüphelinin daha önceki eşlerinin isimlerinin de Hatice olduğu öğrenildi.

Maddi sıkıntı çekiyormuş

Yapılan çalışmalarda psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen  Adnan Soysal'ın son zamanlarda borçlandığı ve maddi sıkıntı çektiği tespit edildi. Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının da hastanede psikologlar tarafından kontrol edildiği de öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

"Bir hafta önce gelmiştim. neden kavga ettiler bilmiyorum"

Öte yandan cinayetin işlendiği evden son anda kaçmayı başaran şüphelinin ilk eşinden olan 16 yaşındaki oğlu ise "Ben normalde İstanbul dışında kalıyorum. Onların yanına ziyaret için bir hafta önce gelmiştim. Gece bir anda bağırış çağırış olunca kendimi evden dışarı atıp polisi arayarak yardım istedim. Ne için kavga ettiklerini bilmiyorum." dediği öğrenildi.

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