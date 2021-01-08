Antalya'da vatandaşlar canlarını hiçe sayıp girdiler: Kapının önüne kendimi zor attım

ANTALYA'da vatandaşlar canlarını hiçe sayarak dün gece bir apartmanda çıkan yangında evcil hayvanları kurtardı.

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Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanda dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Zemin kattan duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, binada oturan 5 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından binadan çıkartılan 5 kişiye ambulansta müdahale edildi. Bu kişilerden 3'ü kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken diğer dairelerde duman nedeniyle zarar oluştu. Daire sakinleri yangın nedeniyle kendilerini dışarıya zor attı.



Yangın çıkan dairenin yan dairesinde kalan 8 yaşındaki Furkan çiftçi, 5 yıldır beslediği, evde kalan kuşlarını kurtarmak için içeri girmeye çalıştı. Babası Ali Çiftçi (39) ise oğlunun eve girmesine izin vermedi ve kuşları kurtarmak için duman dolu eve girdi. Ali Çiftçi, kuşları kurtarıp oğluna teslim etti. Yangın çıkan dairenin çaprazındaki dairede oturan Zühre Naz Erdem'in (16) kedisini ise komşuları çıkardı.







"5 yıldır baktığım kuşların ölmesini istemiyorum"

Furkan Çiftçi, ailesinin konuşma terapisi için 5 yıl önce kendisi için aldığı 'Badem' ve 'Limon' isimli muhabbet kuşları için çok endişelendiğini söyledi. Komşusunun evindeki kanepeyi yaktığını belirten Çiftçi, “Yangın çıkınca herkes telaşla dışarı çıktı. Kuşumu içeride unuttuk. Sonra babama 'Badem ve Limon içeride kaldı' dedim. Babam da içeriye girip kuşlarımı aldı. Dışarıya zor çıktı. 5 yıldır baktığım kuşların ölmesini istemiyorum. Babam benim için içeriye girip kuşları aldı" dedi.



"Kuşları bulduğumda halsizlik vardı"

Kuşları kurtaran Ali Çiftçi ise “Dün gece evde oturduğumuz sırada yangın çıktı. O panikle çocukları alıp dışarı çıktık. Yangın büyüdü. Küçük oğlum, 'Limon'um içerde kaldı' diyerek ağlayınca içeri girmeye çalıştı. Ben de ona müdahale ederek kendim içeri girdim. Kuşları alıp dışarı çıktım. Çok zor oldu. Evin içerisi duman doluydu. Kuşları zor buldum. Kapının önüne kendimi zor attım. Kuşları bulduğumda halsizlik vardı. Yangın nedeniyle etkilenmişlerdi. Kuşları kurtarıp oğluma verdim. Çok sevindi. Onların da bir canlı olduğunu unutmamak gerekir." diye konuştu.







"Her yer dumanla kaplıydı"

Apartmanda oturan Zühre Naz Erdem, yangın sırasında dumanların kendi dairelerine dolmaya başladığını belirterek, "Babam içerideydi. Önce onun için korku yaşadım. Daha sonra kedim aklıma geldi. İçeriye giremeyeceğimizi söylediler. Ona rağmen içeriye girdim, koridorun yarısı karanlıktı. Her yer dumanla kaplıydı. Hatta düştüm. Daha sonra beni dışarıya çıkarttılar. Yukarı katta oturan bir abimiz vardı. Onunla birlikte evin camlarını açıp kediyi almak istedik ama açamadık. Yangın söndürüldükten sonra kapıyı açmışlar. İçeriye girip kedimi camdan bana verdiler. Beyaz renkli kedi korkudan kafesin içerisine çişini yapmış, simsiyah kalmıştı. Elime aldığımda durmadı bile yangın nedeniyle asabileşmişti. Daha yeni kendine geliyor" diye konuştu.