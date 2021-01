Fenerbahçe ile anlaşan Mesut Özil'den bir İstanbul paylaşımı daha

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki bir numaralı ismi Mesut Özil'den bir İstanbul paylaşımı daha geldi. Yıldız futbolcu, yayınladığı Cuma mesajında İstanbul'da bulunan Sultan Ahmet Camii'ne yer verdi. 32 yaşındaki Mesut geçtiğimiz günlerde de İstanbul Boğazı'ndan bir paylaşım yapmıştı.

"Know that the happiest people are those who are strongest in their love of God!" 🤲🏼🕌❤️ Abu Hamid Al-Ghazali #JummaMubarak #HayirliCumalar pic.twitter.com/GsGiLs27U7