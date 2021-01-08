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Fenerbahçe ile anlaşan Mesut Özil'den bir İstanbul paylaşımı daha

Fenerbahçe ile her konuda el sıkışan ve transferi an meselesi olan Mesut Özil, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki bir numaralı ismi Mesut Özil'den bir İstanbul paylaşımı daha geldi. Yıldız futbolcu, yayınladığı Cuma mesajında İstanbul'da bulunan Sultan Ahmet Camii'ne yer verdi. 32 yaşındaki Mesut geçtiğimiz günlerde de İstanbul Boğazı'ndan bir paylaşım yapmıştı.

Londra'ya uçtu
Bir süredir Almanya'da bulunan Mesut Özil, dün Londra'ya geçti. Bugün Londra'da menajeri Erkut Söğüt ile bir araya gelecek olan deneyimli oyuncu, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi mukaveleye imza atacak.

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