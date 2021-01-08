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Adıyaman'da yeni koronavirüs tedbiri! 46 ev karantinaya alındı

ADIYAMAN Valiliği kentte yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 evde daha karantina uygulaması başlatıldığını bildirdi.

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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 46 ev karantinaya alındı.  

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 46 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

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