Adıyaman'da yeni koronavirüs tedbiri! 46 ev karantinaya alındı
ADIYAMAN Valiliği kentte yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 evde daha karantina uygulaması başlatıldığını bildirdi.Abone ol
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 46 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 46 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.